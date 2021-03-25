Специалисты hh.ru составили подборку самых оригинальных и заманчивых предложений на рынке труда.

По данным сервиса, наиболее интересные и высокооплачиваемые вакансии появляются, как правило, в столице и крупных городах. Так, в Москве есть возможность попробовать себя в качестве водителя-испытателя беспилотного транспорта от Яндекса или инженера по тестированию в КинопоискHD. Кроме того, здесь востребованы модели Plus Size.

В то же время отмечается, что найти необычную и увлекательную работу можно и за пределами московского региона. К примеру, любителям природы предлагается должность смотрителя острова в Западной Двине с зарплатой от 34 тысяч рублей. Среди обязанностей – проживание на гостевом острове, поддержка чистоты и порядка на его территории и оперативное выполнение пожеланий гостей и руководства.

В Петербурге открыта вакансия тестировщика электросамокатов, в Белгороде требуется игрок в World of Warcraft с уровнем скилла выше среднего (от 25 до 60 тысяч рублей до вычета налогов), а любители ночных клубов в Екатеринбурге могут попробовать себя в качестве профессиональных тусовщиков (от 35 до 80 тысяч на руки).

Самой высокооплачиваемой вакансией из подборки стал специалист по визуальному восприятию окружающего мира с зарплатой от 160 до 240 тысяч рублей на руки. В описании вакансии указывается, что потенциальному сотруднику проекта «Глаза – зеркало души» предстоит «смотреть правде в глаза и не бояться; чувствовать ветер перемен и менять окружающий Мир и людей к лучшему; показывать людей и события, как они есть, но со своими "тараканами" (солью и перцем)».

В топ рейтинга попали инженер по испытаниям на космодромах (до 100 тысяч), а также икорный сомелье (60-80 тысяч).