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"Не заказывайте пиццу с супом": профсоюз курьеров выпустили памятку хорошего клиента

Получателей услуг доставки призвали проникнуться эмпатией по отношению тех, кто находится по ту сторону пакета с едой

Фото: соцсети

Независимый профсоюз «Курьер» подготовил листовку «Памятка хорошего клиента», в которой призвали получателей услуг «оставаться человеком» и описали еще несколько важных моментов в процессе доставки:

  • Не стоит пренебрегать описанием заказа. Уточнить, работает ли домофон, где находится ваш офис, где расположен лифт в доме и другие нюансы пути до вашего местоположения. Это знание сильно упростит процесс доставки;
  • Чаевые лучше оставлять наличкой, поскольку часто сервисы доставки забирают часть денег в виде комиссии, а иногда и вовсе не отдают их курьеру. Просить чаевые запрещено под страхом увольнения;
  • Не стесняться говорить «спасибо», поскольку на пути у курьеров довольно много стрессовых обстоятельств и благодарность сглаживает их пагубное влияние;
  • Не заказывать пиццу вместе с супом или напитком в стакане. Сумки курьеров не предназначены для транспортировки пиццы (горизонтально) и жидкости в стакане. Именно в таких заказах чаще всего проливаются напитки и прогибаются крышки коробки.

Рекомендации подготовлены на основе комментариев участников профсоюза.

В организации посетовали на то, что крупные агрегаторы стараются «очеловечить» образ курьеров исключительно для своей выгоды. 

«Если для привлечения клиентов в свое время мы с вами видели рекламу в стиле "ваш заказ привезет учитель русского и литературы" или героизация курьеров во время карантина, опять же ради своей наживы, то во времена недовольства курьеров условиями работы боссы стараются всячески очернить доставщиков выдуманными вбросами в продажные СМИ о приставаниях к клиентам, о нетрезвом состоянии, нечестности и прочем подобном», – пишут в профсоюзе.

Рубрика: Общество

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