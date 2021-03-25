"Не заказывайте пиццу с супом": профсоюз курьеров выпустили памятку хорошего клиента

Независимый профсоюз «Курьер» подготовил листовку «Памятка хорошего клиента», в которой призвали получателей услуг «оставаться человеком» и описали еще несколько важных моментов в процессе доставки:

Не стоит пренебрегать описанием заказа. Уточнить, работает ли домофон, где находится ваш офис, где расположен лифт в доме и другие нюансы пути до вашего местоположения. Это знание сильно упростит процесс доставки;

Чаевые лучше оставлять наличкой, поскольку часто сервисы доставки забирают часть денег в виде комиссии, а иногда и вовсе не отдают их курьеру. Просить чаевые запрещено под страхом увольнения;

Не стесняться говорить «спасибо», поскольку на пути у курьеров довольно много стрессовых обстоятельств и благодарность сглаживает их пагубное влияние;

Не заказывать пиццу вместе с супом или напитком в стакане. Сумки курьеров не предназначены для транспортировки пиццы (горизонтально) и жидкости в стакане. Именно в таких заказах чаще всего проливаются напитки и прогибаются крышки коробки.

Рекомендации подготовлены на основе комментариев участников профсоюза.

В организации посетовали на то, что крупные агрегаторы стараются «очеловечить» образ курьеров исключительно для своей выгоды.

«Если для привлечения клиентов в свое время мы с вами видели рекламу в стиле "ваш заказ привезет учитель русского и литературы" или героизация курьеров во время карантина, опять же ради своей наживы, то во времена недовольства курьеров условиями работы боссы стараются всячески очернить доставщиков выдуманными вбросами в продажные СМИ о приставаниях к клиентам, о нетрезвом состоянии, нечестности и прочем подобном», – пишут в профсоюзе.