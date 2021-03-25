Министерство образования и науки Краснодарского края сообщило об открытии в одной из школ региона первого класса, в котором будет учиться один-единственный ученик.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, это произошло в хуторе Заря Выселковского района Кубани. Причем речь идет о новом рекорде, потому что ранее в этой же школе число учеников на класс в худшем случае достигало трех.

Ранее Sobesednik.ru писал про краснодарскую школу № 94, где 1 сентября открыли сразу 29 первых классов общей численностью в 840 учеников. Занятия в них и остальных классах этой школы должны происходить всего в трех корпусах.