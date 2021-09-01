Сегодня, в 12:13

В краснодарской школе открыли 29 первых классов. Едва хватило букв алфавита

840 первоклассников пошли на учебу в одну из школ Краснодара. На три здания пришлось открыть 29 только первых классов

Фото: Global Look Press

В школе №94 Краснодара с первыми классами прибавилось сразу 840 новых учащихся. Чтобы вместить всех первоклассников, в учебном заведении пришлось открыть сразу 29 новых классов, для обозначения которых использовали почти все буквы алфавита от «А» до «Ы». Внимание на это обращает издание «Кубанские новости».

Уточняется, что учеба в этой школе будет проходить в трех разных корпусах, при том что один из них был построен только к этому году. «Площади корпусов позволяют организовать учебный процесс для первых классов по всем стандартам», — уточняли в пресс-службе региональной администрации.

Сколько всего детей учатся в 94-й школе, не уточняется.

В этом году в краснодарские школы поступили 21,3 тысячи первоклассников, что на тысячу превышает их число в прошлом году.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 недели назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Общество 7 минут назад

Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Политика 11 минут назад

В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Общество 21 минуту назад

Георгий Сатаров: Зависимости между подачками и итогами голосования нет

Политика 53 минуты назад

Чем грозят поставки российского оружия в Беларусь?

Общество 57 минут назад

В Севастополе школьники пытались обворовать часовню Архангела Михаила

Общество 1 час назад

Фургалу разрешили спать днем, но радио по-прежнему под запретом

Общество 1 час назад

Игорь Скурлатов оценил планы Моргенштерна стать президентом России

Общество 1 час назад

"Этичному хакингу" обучит полиция Москвы своих сотрудников

Общество 1 час назад

Андрей Афанасьев нашел странности в сюжете "России 24" про "мусульманский поселок" в Подмосковье

Политика 1 час назад

В Москве полиция задержала соратницу Навального Анастасию Васильеву

Общество 2 часа назад

Какими мемами делятся россияне 1 сентября

Общество 2 часа назад

"Хочется верить, что Бог не оставил нас": белорусский политзек обратился к папе римскому

Без рубрики 3 часа назад

Владимир Путин : "Интернеты, рунеты, чего только нету. А верить нельзя!"

Политика 3 часа назад

"Тактика – припугнуть актив": СМИ узнали, кто подрядил МВД ходить по сторонникам Навального

Общество 3 часа назад

В России вакцинирован лишь каждый десятый студент

Политика 4 часа назад

Игорь Орцев рассказал, почему Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским

Общество 4 часа назад

Какие важные изменения коснутся жизни россиян с 1 сентября

Общество 4 часа назад

Усиление контроля за интернетом: российские компании подпишут хартию по защите детей в Сети

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика