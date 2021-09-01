В краснодарской школе открыли 29 первых классов. Едва хватило букв алфавита

В школе №94 Краснодара с первыми классами прибавилось сразу 840 новых учащихся. Чтобы вместить всех первоклассников, в учебном заведении пришлось открыть сразу 29 новых классов, для обозначения которых использовали почти все буквы алфавита от «А» до «Ы». Внимание на это обращает издание «Кубанские новости».

Уточняется, что учеба в этой школе будет проходить в трех разных корпусах, при том что один из них был построен только к этому году. «Площади корпусов позволяют организовать учебный процесс для первых классов по всем стандартам», — уточняли в пресс-службе региональной администрации.

Сколько всего детей учатся в 94-й школе, не уточняется.

В этом году в краснодарские школы поступили 21,3 тысячи первоклассников, что на тысячу превышает их число в прошлом году.