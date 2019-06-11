В Нальчике местный суд назначил главе общественной организации «Вольный аул» Аслану Иритову наказание в виде двух лет условно и 20 тысяч рублей штрафа. Об этом пишет телеграм-канал KRIKNEWS.

Аслан Иритов имеет инвалидность первой группы. У него нет кистей обеих рук.

31 октября 2017 года он организовал сход против продажи местных земель, но сам так и не принял в нем участия. В его дом пришли силовики.

После визита у одного из сотрудников был зафиксирован ушиб гортани, а у другого – сотрясение мозга и ушиб губы. Изначально сообщалось, что Иритову предъявляли попытку задушить представителя силового ведомства, но позже материалы дела исправили. В них утверждалось, что мужчина ударил правоохранителя головой.

Согласно заключениям врачей, брату Иритова в злополучный день сломали два ребра, а его супруге сломали палец. СК четырежды отказал в возбуждении уголовного дела по этим фактам причинения вреда здоровью.