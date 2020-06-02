Один пример того, как Лукашенко говорит неправду с президентской трибуны
Зачем обманывать для красного словца, когда ты сидишь под государственным флагом?
Маленький штришок ко дню знаний - сегодня Московский государственный университет пополнился одной знаменитой студенткой. Речь о внучке президента Беларуси - Анастасии Лукашенко. Сам Лукашенко-старший анонсировал это событие ещё месяц назад, выступая на 8-часовом “Большом разговоре с президентом” - аналоге российской “Прямой линии с Владимиром Путиным”:
- Моя внучка в этом году блестяще сдала экзамены в Московский университет, - отметил президент Беларуси.
К сожалению, результаты, которые появились на официальном сайте Филологического факультета МГУ, далеки от характеристики “блестяще”. Судя по ним, как уже писал Sobesednik.ru, Анастасия получила за тестирование по Русскому языку 90 баллов. Столько же набрали и некоторые другие иностранные студенты - Шин Ы Джин, Бэ Конёл или Раупов Дилшод Кахрамон Угли.
Сейчас удалось найти еще и результаты по Обществознанию на сайте Философского факультета. У Анастасии Лукашенко 60 баллов.
При этом, вступительные испытания, которые проходила Анастасия Дмитриевна - это далеко не экзамены. Это совсем не то, что сдают студенты-бюджетники. Речь идет о собеседовании для иностранных студентов. В МГУ такие студенты учатся платно. На тестирование по Обществознанию, например, половина абитуриентов просто не явилось.
Цена вопроса - 411 тысяч рублей в год
Граждане Беларуси, Казахстана и Киргизии имеют право учиться и за счет бюджета Российской Федерации. Однако в этом случае имя внучки президента было среди тех, кто поступает на общих основаниях. Об этом есть специальная пометка на страничке для иностранных студентов МГУ.
В случае, если абитуриент воспользуется соответствующим правом, ему необходимо сдать те же вступительные испытания, которые предусмотрены для граждан России, поступающих в общем конкурсе на образовательные программы бакалавриата и магистратуры. В случае отсутствия результатов ЕГЭ, иностранный граждан может воспользоваться правом сдать вступительные испытания, проводимые МГУ вместо ЕГЭ.
Имени Анастасии Лукашенко среди “обычных” студентов найти не удается.
Возможно президент имел в виду какую-то другую внучку? Но Дарья Дмитриевна Лукашенко на год младше и поступать ей пока рано.
Интересно, что фразу о “блестяще сданных экзаменах” Александр Лукашенко произнес четко и артикулировано, сидя во Дворце Независимости за президентским столом, под государственными флагами и перед сотнями телекамер. И ведь ни один ус не дрогнул. А сколько их было ещё - таких фраз?
Анастасии - удачи в учебе!
Теги: #Белоруссия, #Лукашенко, #МГУ, #студенты, #политика
Рубрика: Общество