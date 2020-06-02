Сегодня, в 17:10

Один пример того, как Лукашенко говорит неправду с президентской трибуны

Зачем обманывать для красного словца, когда ты сидишь под государственным флагом?

Фото: Russian Look

Маленький штришок ко дню знаний - сегодня Московский государственный университет пополнился одной знаменитой студенткой. Речь о внучке президента Беларуси - Анастасии Лукашенко. Сам Лукашенко-старший анонсировал это событие ещё месяц назад, выступая на 8-часовом “Большом разговоре с президентом” - аналоге российской “Прямой линии с Владимиром Путиным”:

- Моя внучка в этом году блестяще сдала экзамены в Московский университет, - отметил президент Беларуси. 

К сожалению, результаты, которые появились на официальном сайте Филологического факультета МГУ, далеки от характеристики “блестяще”. Судя по ним, как уже писал Sobesednik.ru, Анастасия получила за тестирование по Русскому языку 90 баллов. Столько же набрали и некоторые другие иностранные студенты - Шин Ы Джин, Бэ Конёл или Раупов Дилшод Кахрамон Угли. 

Сейчас удалось найти еще и результаты по Обществознанию на сайте Философского факультета. У Анастасии Лукашенко 60 баллов.

Фото: МГУ

При этом, вступительные испытания, которые проходила Анастасия Дмитриевна - это далеко не экзамены. Это совсем не то, что сдают студенты-бюджетники. Речь идет о собеседовании для иностранных студентов. В МГУ такие студенты учатся платно. На тестирование по Обществознанию, например, половина абитуриентов просто не явилось.

Цена вопроса - 411 тысяч рублей в год

Граждане Беларуси, Казахстана и Киргизии имеют право учиться и за счет бюджета Российской Федерации. Однако в этом случае имя внучки президента было среди тех, кто поступает на общих основаниях. Об этом есть специальная пометка на страничке для иностранных студентов МГУ. 

В случае, если абитуриент воспользуется соответствующим правом, ему необходимо сдать те же вступительные испытания, которые предусмотрены для граждан России, поступающих в общем конкурсе на образовательные программы бакалавриата и магистратуры. В случае отсутствия результатов ЕГЭ, иностранный граждан может воспользоваться правом сдать вступительные испытания, проводимые МГУ вместо ЕГЭ. 

Имени Анастасии Лукашенко среди “обычных” студентов найти не удается. 

Возможно президент имел в виду какую-то другую внучку? Но Дарья Дмитриевна Лукашенко на год младше и поступать ей пока рано.

Интересно, что фразу о “блестяще сданных экзаменах” Александр Лукашенко произнес четко и артикулировано, сидя во Дворце Независимости за президентским столом, под государственными флагами и перед сотнями телекамер. И ведь ни один ус не дрогнул. А сколько их было ещё - таких фраз?

Анастасии - удачи в учебе!

Дмитрий Быков: Лукашенко-истребитель
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Политика 23 минуты назад

Фонд борьбы с коррупцией* официально ликвидирован 31 августа

Общество 40 минут назад

Мужчина в свадебном платье побеседовал с Владимиром Познером о религии и президенте РФ

Общество 1 час назад

"Как бы мы жили при такой экономике и с населением в 500 миллионов?": Путина раскритиковали за слова о численности населения

Общество 1 час назад

Лидер “Мужского государства”: Зачем в рекламе негры, когда у нас есть башкиры, якуты, ненцы?

Общество 1 час назад

"А если надеть маску Собянина, с него деньги снимут?" В сети обсуждают введение системы Face Pay в метро

Общество 1 час назад

"О сколько предложений чудных увидят выборы в стране…" В сети раскритиковали очередную инициативу от Госдумы

Общество 1 час назад

Паблик Sobesednik.ru атаковали автоматизированные боты, неверно истолковавшие новость о ябломате

Политика 2 часа назад

Лукашенко получил на день рождения картину, где он и сын Коля запечатлены с автоматами

Общество 3 часа назад

Владимир Путин на встрече со школьниками дважды угодил в конфуз

Политика 3 часа назад

Суд не стал арестовывать лидера "Альянса Врачей*"

Общество 3 часа назад

В Подмосковье появился ябломат. Неделю он бесплатно будет раздавать жителям яблоки

Политика 4 часа назад

Верховный суд снял Дмитрия Потапенко с выборов в депутаты Госдумы

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Общество 4 часа назад

Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Политика 4 часа назад

В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Общество 4 часа назад

Георгий Сатаров: Зависимости между подачками и итогами голосования нет

Политика 5 часов назад

Чем грозят поставки российского оружия в Беларусь?

Общество 5 часов назад

В Севастополе школьники пытались обворовать часовню Архангела Михаила

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика