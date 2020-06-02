Один пример того, как Лукашенко говорит неправду с президентской трибуны

При этом, вступительные испытания, которые проходила Анастасия Дмитриевна - это далеко не экзамены. Это совсем не то, что сдают студенты-бюджетники. Речь идет о собеседовании для иностранных студентов. В МГУ такие студенты учатся платно. На тестирование по Обществознанию, например, половина абитуриентов просто не явилось.

Цена вопроса - 411 тысяч рублей в год

Граждане Беларуси, Казахстана и Киргизии имеют право учиться и за счет бюджета Российской Федерации. Однако в этом случае имя внучки президента было среди тех, кто поступает на общих основаниях. Об этом есть специальная пометка на страничке для иностранных студентов МГУ.

В случае, если абитуриент воспользуется соответствующим правом, ему необходимо сдать те же вступительные испытания, которые предусмотрены для граждан России, поступающих в общем конкурсе на образовательные программы бакалавриата и магистратуры. В случае отсутствия результатов ЕГЭ, иностранный граждан может воспользоваться правом сдать вступительные испытания, проводимые МГУ вместо ЕГЭ.

Имени Анастасии Лукашенко среди “обычных” студентов найти не удается.

Возможно президент имел в виду какую-то другую внучку? Но Дарья Дмитриевна Лукашенко на год младше и поступать ей пока рано.

Интересно, что фразу о “блестяще сданных экзаменах” Александр Лукашенко произнес четко и артикулировано, сидя во Дворце Независимости за президентским столом, под государственными флагами и перед сотнями телекамер. И ведь ни один ус не дрогнул. А сколько их было ещё - таких фраз?

Анастасии - удачи в учебе!