"Этичному хакингу" обучит полиция Москвы своих сотрудников

Трех сотрудников столичной наркоконтроля полиции направят на специальные курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий, где их обучат компьютерной безопасности и «техникам этичного хакинга».

Как следует из объявления на портале госзакупок, на которое обращает внимание агентство «Москва», курсы обойдутся МВД в 838 тысяч рублей. Деньги возьмут из федерального бюджета. Пока аукцион не завершен, принять участие в нем можно до 9 сентября.

«Этичный хакинг» полицейским понадобится не только для того, чтобы получать несанкционированный доступ к устройствам других людей, но и для тестирования безопасности собственных систем. Специалисты управления внутренних дел по Юго-Западному АО столичного главка МВД будут изучать основы сетей, операционные системы, Wi-Fi и Windows Server. По завершению обучения сотрудники наркоотдела продемонстрируют полученные знания в рамках практикума «Применение техник этичного хакинга».

Обучение будет проходить очно, оно займет как минимум 240 академических часов.