В администрации Тюмени рассказали о будущем пансионата, где была убита Настя Муравьёва

Согласно генеральному плану развития Тюмени, пансионаты, в одном из которых была изнасилована и убита 9-летняя Настя Муравьёва, должны быть расселены в будущем, но пока ни в одну из программ по расселению они не вошли, сообщили корреспонденту Sobesednik.ru в пресс-службе администрации Тюмени.

Район Лесобаза, где случилось изнасилование и убийство девочки, считается одним из самых небезопасных в городе. Это так называемый старый фонд: деревянные бараки, общежития и пансионаты, которые строили для своих рабочих предприятия, и где проживает, в том числе, маргинальный контингент.