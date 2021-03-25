В администрации Тюмени рассказали о будущем пансионата, где была убита Настя Муравьёва
Часть бараков и общежитий включены в программы расселения из ветхого аварийного фонда и комплексного развития территорий
Согласно генеральному плану развития Тюмени, пансионаты, в одном из которых была изнасилована и убита 9-летняя Настя Муравьёва, должны быть расселены в будущем, но пока ни в одну из программ по расселению они не вошли, сообщили корреспонденту Sobesednik.ru в пресс-службе администрации Тюмени.
Район Лесобаза, где случилось изнасилование и убийство девочки, считается одним из самых небезопасных в городе. Это так называемый старый фонд: деревянные бараки, общежития и пансионаты, которые строили для своих рабочих предприятия, и где проживает, в том числе, маргинальный контингент.
Как пояснили Sobesednik.ru в пресс-службе администрации Тюмени, часть бараков и общежитий включены в программы расселения из ветхого аварийного фонда и комплексного развития территорий. Пансионаты, включая пансионат по адресу улица Судостроителей, 40, где была убита Настя, ни в одну программу не вошли, но по плану генерального развития Тюмени в обозримом будущем пансионатов также быть не должно.
Руководитель пресс-службы Гульнара Сидоркина отметила, что с расселением из старых домов на Лесобазе, даже тех, что проходят по программам, возникают определённые сложности.
– Жилье во многих имеет собственников после приватизации, это не только договора соцнайма, – объясняет Гульнара Сидоркина. – За комнату площадью 18 квадратных метров положено выплатить 1-1,2 млн рублей. Многие говорят, что этих денег недостаточно для покупки нового жилья и отказываются переселяться.
Напомним, что после трагедии на Лесобазе жители Тюмени уверены, что со злачным районом, местом концентрации в городе алкоголиков, наркоманов и судимых, необходимо что-то делать. Выделение дополнительных 9 уличных камер видеонаблюдения на всю Лесобазу люди считают недостаточной мерой.
Теги: #Настя Муравьева
Рубрика: Общество