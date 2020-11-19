Опровержение материала от 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года на сайте Sobesednik.ru была опубликована статья под названием «В академии транспорта отказали западной модели благоустройства из-за геев», в которой сообщается, что доктор технических наук и член Российской академии транспорта, директор Института транспортного планирования Михаил Якимов в споре с урбанистом Аркадием Гершманом заявил, что нельзя перенимать западные модели благоустройства из-за геев и марихуаны.

Название материала и указанные в нем сведения не соответствует действительности. Академия транспорта не занимается благоустройством, более того, не отказывала западной модели из-за геев.

В статье говорится: «выяснилось, что, по мнению последнего, применять в России систему устройства перекрестков по примеру Стокгольма нельзя без отдельного изучения влияния на них однополых браков». Данная фраза не соответствует действительности.

«В своем высказывании я дословно сказал, что не знаю, связаны ли однополые браки и курение марихуаны с представленными остановками автобусов, – отметил господин Якимов. – Я сказал, что не знаю, есть ли связь между легализацией наркотиков и однополыми браками и уменьшением смертности на дорогах. Таких исследований я не видел. В тексте также приведена некорректная цитата. "Вот вы показываете, пример – перекресток в Стокгольме. А в Стокгольме, например, разрешены однополые браки, а у нас – нет. Вы думаете, это не связано? А, смотрите, Голландия вот там была, а в Голландии марихуану курят. Вы думаете, это не связано?". Вопрос: «Вы думаете, это связано?» задал ведущий мероприятия. Этот вопрос в цитате и публикации отсутствует. То же касается и других особенностей̆ жизни в разных странах. Я, как педагог, хотел привести максимально не очевидные примеры, о которых точно никто не задумывался. В прошлом году я опубликовал статью, почему нельзя сразу перенимать зарубежный опыт по обустройству городов на примере бразильского Куритибе. Там система общественного транспорта сделана в первую очередь не для перевозки пассажиров, а для решения задачи занятости населения трёхмиллионного города. Большое количество ландшафтных парков и рекреационных территорий также построены в большей части не для оздоровления или культурного досуга населения, их цель — сохранение верхних покровов почв от смывания в период муссонных дождей. Из этого следует, что сначала необходимо определять цели и задачи, которые власти изначально решали, чтобы оценить эффективность принятия решения на конкретной территории».

Редакция Sobesednik.ru приносит свои извинения.