В академии транспорта отказали западной модели благоустройства из-за геев и травки

Во время Международного конгресса «Организация дорожного движения в Российской Федерации» известный урбанист Аркадий Гершман поспорил о благоустройстве городской среды с доктором технических наук и членом Российской академии транспорта Михаилом Якимовым. Выяснилось, что по мнению последнего, применять в России систему устройства перекрестков по примеру Стокгольма нельзя без отдельного изучения влияния на них однополых браков, но бывают и другие показатели.

«Вот вы показываете, пример — перекресток в Стокгольме. А в Стокгольме, например, разрешены однополые браки, а у нас — нет. Вы думаете, это не связано? А, смотрите, Голландия вот там была, а в Голландии марихуану курят. Вы думаете, это не связано? И многие вещи, чтобы имплементировать нам, нужно не просто прийти, сфотографировать, увидеть», — объяснил Якимов. Этот отрывок своего выступления он сам опубликовал в своем Facebook и, судя по его комментариям, от своих слов отказываться не намерен.

Также г-н Якимов раскритиковал идею снижения скорости автомобилей в черте города c помощью сужения дорог для большей безопасности пешеходов, потому что технические возможности транспорта только растут.

«Этот день настал! Один доктор наук на примеры островков безопасности и прочие вещи для повышения безопасности движения из Европы прямо сказал: "А ещё у них однополые браки заключают и марихуану курят! Вы хотите такого же!?" Даже гаишники смеялись», — прокомментировал спор Гершман.