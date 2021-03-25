Правительство придумало новый способ регулирования цен на сахар
Белый сахар без добавок будут закупать по низким ценам, чтобы начать продавать, если из-за дефицита цены пойдут вверх
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил внесение сахара в перечень продуктов питания, подлежащих государственной интервенции. Это механизм регулирования цен, подразумевающий накопление остатков в периоды перепроизводств с целью последующей реализации при дефиците товара.
Согласно документу, закупаться будет белый свекловичный сахар без каких-либо добавок.
«Интервенционный фонд, в который будет закуплен сахар, начнет формироваться в 2022 году. В случае заметного роста цен продукция будет реализовываться из фонда, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке», — поясняют в пресс-службе правительства. Закупки будут производиться в периоды, когда цены на сахар будут низкими из-за его избытка на рынке.
Программу госинтервенции уже распространили на отдельные виды молока, сыров и сливочного масла.
Ранее правительству применяло другие меры по регулированию цен на сахар, однако производители сопротивлялись продаже продукта по «замороженным» ценам без субсидий со стороны государства.
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