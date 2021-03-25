Два человека умерли после вакцинации от COVID-19 препаратом Moderna в Японии

В Японии два человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna из партии вакцин, в составе некоторых из которых ранее были обнаружены неизвестные примеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

«К нам поступила информация о смерти двух человек, которые были привиты препаратами из той же партии, где ранее были обнаружены вакцины с примесями. Между тем неизвестно, были ли посторонние компоненты в составе препаратов, которые ввели упомянутым людям. Мы проводим проверку на предмет связи между применением этих вакцин и летальными исходами», – говорится в сообщении министерства.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования около 1,63 млн вакцин Moderna, а также начало проверку в связи с обнаружением в ней неизвестных элементов. Поскольку эти дозы уже были распределены в 863 центрах вакцинации по всей стране, министерство попросило каждое учреждение не использовать их. Сообщалось также, что неизвестные компоненты могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магниты. На момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии порядка 170 тысяч доз вакцины из партии, в которой затем были обнаружены примеси.