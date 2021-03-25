Сегодня, в 12:22

Два человека умерли после вакцинации от COVID-19 препаратом Moderna в Японии

Ранее в стране объявили о приостановке использования около 1,63 млн вакцин Moderna из-за обнаружения в ней примесей

Фото: Global Look Press

В Японии два человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna из партии вакцин, в составе некоторых из которых ранее были обнаружены неизвестные примеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

«К нам поступила информация о смерти двух человек, которые были привиты препаратами из той же партии, где ранее были обнаружены вакцины с примесями. Между тем неизвестно, были ли посторонние компоненты в составе препаратов, которые ввели упомянутым людям. Мы проводим проверку на предмет связи между применением этих вакцин и летальными исходами», – говорится в сообщении министерства. 

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования около 1,63 млн вакцин Moderna, а также начало проверку в связи с обнаружением в ней неизвестных элементов. Поскольку эти дозы уже были распределены в 863 центрах вакцинации по всей стране, министерство попросило каждое учреждение не использовать их. Сообщалось также, что неизвестные компоненты могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магниты. На момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии порядка 170 тысяч доз вакцины из партии, в которой затем были обнаружены примеси.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 5 дней назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 1 день назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 3 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 4 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Общество 26 минут назад

В Госдуме рассказали о ряде важных законов, которые вступают в силу с 1 сентября

Здоровье и дом 1 час назад

В Минздраве рассказали, какой иммунитет к COVID сильнее - после болезни или после вакцинации

Общество 2 часа назад

Собянин сообщил о депортации около 200 мигрантов из стран СНГ после массовых драк

Общество 4 часа назад

К лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну пришла российская полиция из-за заявления

Общество 5 часов назад

Какие льготы и доплаты могут получить пенсионеры старше 70 лет

Недвижимость 6 часов назад

Эксперты предупредили о штрафах за хранение вещей в подъезде

Общество 16 часов назад

В июле 2021 года умерло на 19% больше россиян, чем в июле 2020 года

Общество 18 часов назад

«Обезьянничать не надо»: профессор Вяземский предостерёг Путина

Происшествия 18 часов назад

Стример, брызнувший "по угару" в женщину перцовкой, заявил, что делал это по указанию "работодателя"

Общество 19 часов назад

Поклонскую – на остров, победителей Евровидения – в Москву, владельцев иностранной недвижимости – в Думу: новости к вечеру 27 августа

Общество 21 час назад

Этот нетерпеливый миноритарий – "Уралхим"…

Политика 21 час назад

Вилла, хутор и гараж: в Госдуму идут больше 30 кандидатов с иностранной собственностью

Общество 22 часа назад

Подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени арестовали до 25 октября

Общество 22 часа назад

Внучка Горького: Сын Берии умер у меня на коленях

Общество 23 часа назад

Норвежский суд рассмотрит досрочное освобождение Андерса Брейвика убившего 77 человек

Политика 1 день назад

Лавров: Германия засекретила информацию об отравлении Навального

Политика 1 день назад

Зампред комитета Думы по внешнему вмешательству считает, закон об "иноагентах" надо менять

Происшествия 1 день назад

Московские депутаты сильно хотели попасть на работу и подрались за место в очереди

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика