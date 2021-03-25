Главное к 26 августа: ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии, в Японии приостановили использование вакцины Moderna, в Британии предложили афганцам бежать из страны по земле

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время брифинга в Женеве заявил, что осенние месяцы будут чрезвычайно важны в вопросе подготовки к новой пандемии и реагирования на нее.

«Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее», — его слова приводит РБК

Он также отметил, что в мире ситуация с количеством ежедневно выявляемых заболевших и умерших стабилизировалась . «Но эта стабильность на очень высоком уровне – более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей», – заключил он.

Обвиняемый в убийстве пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном.

«Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи», – сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Тело пропавшей девочки нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на ее теле.

В Японии приостановили использование вакцины против коронавируса Moderna из-за обнаружения в ней примесей. Как сообщает Kyodo, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования около 1,63 млн вакцин Moderna, а также начало проверку в связи с произошедшим.

Поскольку эти дозы уже были распределены в 863 центрах вакцинации по всей стране, министерство попросит каждое учреждение не использовать их.

В Красноярском крае участковый убил медведя, который зашел на территорию школы в селе Белый Яр. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, в полицию поступило сообщение, что в селе обнаружен медведь, поэтому на место незамедлительно был направлен участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ачинский» лейтенант полиции Тимур Корнаухов совместно с государственным инспектором охотнадзора. Совместными усилиями вернули его в лес, однако спустя несколько часов медведь снова пришел на территорию сельской школы. После неудачных попыток отогнать его лейтенанту пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное.

Глава минобороны Британии Уоллес предложил афганцам уезжать из страны наземным путем. В связи с захватом «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) власти в Афганистане, многие жители пытаются бежать из страны, но их эвакуируют только через аэропорт Кабула, однако попасть на рейсы удается не всем.

«Если они думают, что могут уехать в третью страну, то так было бы безопаснее и лучше. Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу», – цитирует Уоллеса РИА Новости.