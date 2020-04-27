У правительства нет планов о переводе школ на удаленку: "Никаких. И никогда не будет"
Кравцов категорически отрицает все разговоры, будто власти переведут школы на удаленку. Он заверил, что этого не случится никогда
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов наотрез отрицает возможность перевода школьного образования на дистанционный режим не только в этом году, но и вообще больше никогда. По его словам, в Минцифры придерживаются такого же мнения.
«Нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет. И пример тому - очный формат обучения в прошлом учебном году», — приводит слова министра ТАСС.
Карвцов, впрочем, признает, что в позапрошлом учебном году ввести удаленное обучение пришлось в связи с коронавирусом, однако, как только от этого смогли отказаться, был возвращен очный режим обучения.
Он пояснил, что технологические новшества вроде систем конференц-связи нужны преподавателям не для того, чтобы переводить учеников на дистант, а чтобы общаться между собой и более наглядно демонстрировать материалы, предусмотренные их дисциплиной.
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