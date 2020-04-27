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У правительства нет планов о переводе школ на удаленку: "Никаких. И никогда не будет"

Кравцов категорически отрицает все разговоры, будто власти переведут школы на удаленку. Он заверил, что этого не случится никогда

Фото: Global Look Press

Сергей Кравцов

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов наотрез отрицает возможность перевода школьного образования на дистанционный режим не только в этом году, но и вообще больше никогда. По его словам, в Минцифры придерживаются такого же мнения.

«Нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет. И пример тому - очный формат обучения в прошлом учебном году», — приводит слова министра ТАСС

Карвцов, впрочем, признает, что в позапрошлом учебном году ввести удаленное обучение пришлось в связи с коронавирусом, однако, как только от этого смогли отказаться, был возвращен очный режим обучения.

Он пояснил, что технологические новшества вроде систем конференц-связи нужны преподавателям не для того, чтобы переводить учеников на дистант, а чтобы общаться между собой и более наглядно демонстрировать материалы, предусмотренные их дисциплиной.

Рубрика: Общество

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