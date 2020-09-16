Норвежский суд рассмотрит досрочное освобождение Андерса Брейвика убившего 77 человек

Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, который в 2011 году устроил теракты в Осло, его жертвами стали 77 человек. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

В 2018 году Брейвик заявил, что раскаивается в совершенных преступлениях и более не исповедует националистические взгляды. В 2020 году он попросил об условном досрочном освобождении в связи с тем, что в 2021 году истекал минимальный допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору (минимальный срок лишения свободы был установлен в десять лет и истек 5 июня этого года).

Прокуратура Осло выступила против этого и выдвинула новое обвинение против него. Это означает, что будет проведено новое судебное заседание, на котором решат, будет ли Брейвик освобожден с испытательным сроком или нет.

По словам адвоката радикала Эйстена Стуррвика, заседание по вопросу об УДО может состояться к концу этого года.

Как отмечается, Брейвик был приговорен к максимальному сроку наказания в Норвегии – 21 году лишения свободы. В случаях, когда заключенный все еще остается опасным для окружающих, срок заключения могут продлить.

По словам прокурора Хульды Карлсдоттир, прокуратура выступает против досрочного освобождения.