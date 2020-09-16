Террорист Брейвик отказался от правых взглядов и попросил об УДО

Норвежец Андерс Брейвик, осужденный на 21 год за серию терактов, попросил об условном досрочном освобождении. Об этом сообщил его адвокат Ойстен Стуррвик, пишет Znak.com со ссылкой на издание Verden Gang.

Напомним, в 2011 году мужчина устроил взрыв в Осло, а после расстрелял людей на острове Утойя, где располагался молодежный лагерь Норвежской рабочей партии.

Жертвами террориста стали 77 человек. Его приговорили к максимальному сроку наказания в Норвегии — 21 году (в случаях, когда заключенный все еще остается опасным для окружающих, срок заключения могут продлить).

Еще в 2018 году Брейвик заявил, что раскаивается в совершенных преступлениях и более не исповедует националистические взгляды.

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