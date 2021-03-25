В России побит рекорд по суточной смертности от коронавируса

За последние сутки в России от коронавируса умерли 820 человек, это максимальное число с начала пандемии. Прошлый максимум был зафиксирован 14 августа. Тогда от COVID-19 скончались 819 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего за последние 24 часа в стране выявлено 19 630 новых случаев заболевания, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел 19 661 человек.

Лидером по количеству новых заболевших остается Москва. В столице за 25 августа выявлено 1 712 новых случаев заражения коронавирусом, были госпитализированы 494 человека, скончались 54 пациента. В тяжелом состоянии находится 281 человек. Выздоровели после лечения ещё 2 463 пациента.

Высокий прирост заболевших наблюдается в Санкт-Петербурге (1301 новых пациентов), в Московской области (726), в Свердловской области (531), в Ростовской области (479 случаев).

За все время пандемии в России выявлено 6 824 540 случаев заболевания, зафиксировано 179 243 летальных исхода, выздоровели 6 092 818 человек.