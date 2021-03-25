Предприниматели привившие 60% персонала смогут получить компенсации

Предприниматели в Москве смогут подать заявки для получения компенсации затрат на профилактику распространения коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Всего на эти цели выделен один миллиард рублей. Подать заявку можно будет с 1 по 30 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% сотрудников.

Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. При этом индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи рублей.

Она подчеркнула, что на компенсацию могут претендовать предприниматели, которые работают в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также те, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров.