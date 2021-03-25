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В Госдуме согласились обсудить критерии занесения СМИ и журналистов в список иноагентов

Ранее Союз журналистов попросил разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут быть признаны иноагентами

Фото: Global Look Press

В Госдуме прокомментировали инициативу Союза журналистов России (СЖР) и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и заявили о готовности обсудить в парламенте корректировку закона о СМИ-иноагентах. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Мы готовы к обсуждению и самому заинтересованному разговору», – цитирует парламентария ТАСС

Ранее СЖР и СПЧ попросили Министерство юстиции РФ разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут быть признаны иноагентами. Они также намерены обратиться к новому составу Госдумы с просьбой скорректировать закон об иноагентах, который был принят в России в 2017 году. 

Как сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, после встречи с представителем Минюста, вариантов попасть в список иноагентов у СМИ и журналистов довольно много. «При желании любое СМИ можно признать иноагентом. Так же, как и любого журналиста – в качестве физлица», – пишет она на свой странице в Facebook.

Как подтвердил представитель Минюста, маркировку иноагент можно получить если пресс-тур репортера оплачивала иностранная организация или он побывал на международной конференции за счет организаторов, также это можно сделать в случае, если журналист участвует в международном конкурсе и выиграл, ему оплатили поездку за наградой, вручили премию. Это касается и тех случаев, когда у журналиста есть друзья или родственники за рубежом, которые могут перечислить ему деньги. Кроме того, признанные иноагентом репортеры обязаны ставить соответствующую маркировку в каждом посте в соцсетях.

Теги: #Иноагенты

Рубрика: Общество

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