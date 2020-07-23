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В Якутии отчим с 1999 по 2007 годы насиловал падчерицу, за что только теперь сел на 15 лет

Подробности дела не излагаются. Установлено 18 эпизодов насильственных действий сексуального характера

Фото: Global Look Press

Следствие и суд в республике Саха смогли установить не менее 18 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет. Причем речь идет о преступлениях 20-летней давности, следует из пресс-релиза республиканского СКР.

В период с 1999 по 2007 годы ранее судимый житель поселка в пригороде Якутска домогался до дочери своей супруги, когда последней не было дома. Сейчас осужденному 44 года.

Подробности дела не разглашаются. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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