Вышедшему на пикет в поддержку "Дождя"* журналисту RT грозит до 30 суток ареста

Журналист телеканала Russia Today Илья Васюнин был оставлен на ночь в ОМВД Мещанского района, передает ТАСС со ссылкой на коллегу Дмитрия Захватова.

21 августа Васюнин вышел на одиночный пикет к зданию ФСБ. Он, как и другие журналисты, участвовавшие в серии одиночных пикетов, протестовали против признания телеканала «Дождь»* СМИ, выполняющим функции иностранного агента. На акцию Васюнин вышел с плакатом «Хватит тут устраивать Украину».

Против Васюнина составлен протокол по двум митинговым статьям, которы предусматривают штрафы в размере до 20 тысяч рублей, а также арест на срок до 30 суток.

Вчера было задержано десять журналистов, выступивших против очередных «назначений» иноагентов в сегменте оппозиционно настроенных СМИ.

*телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента