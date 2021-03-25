Синоптики рассказали, когда в Москве пройдет прощальный жаркий день

Синоптики предупредили москвичей о том, что 18 августа может стать последним жарким днем лета. Об этом сообщает ИА «Метеоновости».

«Предстоящий день подарит жителям Московского региона ещё один, прощальный жаркий денёк! Но уже облаков прибавится, ближе к 15 часам к столице приблизится атмосферный фронт окклюзии, а в конце дня к западным границам – холодный атмосферный фронт с волнами, который своё приближение может оповестить дождями, грозами и порывистым ветром», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, сегодня при переменной облачности во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы южного ветра могут достигать 12-15 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве составит 28–30 градусов тепла, по области 25–30 градусов тепла. Атмосферное давление и содержание кислорода будет сегодня в пределах нормы.

Как отмечается, такие погодные условия комфортны как для здоровых, так и метеозависимых людей. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильном ливне и возможных локальных подтоплениях во второй половине дня в среду.