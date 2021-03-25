Коронавирус станет сезонным, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, передает РИА Новости.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80 процентов», – пояснил он.

По словам Горелова, основная информация о ковиде уже получена, но вирус постоянно изменяется, поэтому нельзя говорить о конечной точки в его изучении.

Он отметил, что вирус мутирует и приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно наблюдают за циркуляцией различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга и пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус останется в фокусе внимания.

Ранее главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, что некоторые люди могут заболеть коронавирусом через месяц после болезни и переболеть им до десяти раз за год.