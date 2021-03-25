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Тишковец: Следующая неделя начнется с аномальной жары, а закончится градом

Ожидается преобладание солнечной погоды, но вечером возможны будут небольшие локальные дожди

Фото: Дмитрий Мальтера

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что следующая неделя в столице начнется с жары, а во второй половине недели придут грозовые дожди с градом, передает РИА Новости

Как сообщил синоптик, неделя в Москве начнется с потепления до +28 градусов, а уже ко вторнику температура разогреется до аномальных +33 градусов и до +35 градусов на юге столицы. При этом ночью будет достаточно тепло и градусник не опустится меньше +15-20 градусов. 

Тишковец отметил, что ожидается преобладание солнечной погоды, но вечером возможны будут небольшие локальные дожди. 

«Среда станет заключительным знойным аккордом. Во второй половине дня с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом. Одним ливневым залпом может вылиться 5-10 миллиметров, а местами - до 10-15 миллиметров осадков. После такого шторма включится обратный счетчик тепла. Рубикон будет пройден», – добавил синоптик.

Он также напомнил, что с 1948 года всплески 30-градусной жары 17 августа в прошлом веке случались только в 1954 году, тогда воздух прогрелся до +33,5 градусов, а уже в 21 веке метеорологи фиксировали подобное дважды – в 2007 году было +31,1 градусов и +32,5 градусов в 2008 году.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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