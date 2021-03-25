"Собянин, выборы на носу, жизнь срочно налаживается?" В сети разнесли мэра столицы, снявшего ряд антиковидных ограничений

Мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что в Москве снимается часть антиковидных ограничений. В частности, отменяются:

- обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций в Москве, включая работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями;

- требование измерять температуру каждые четыре часа в течение рабочего дня;

- необходимость регулярно тестировать сотрудников на COVID-19;

- все ограничения на посещение зоопарков.

Другие профилактические меры остаются в силе, подчеркнул Собянин. Москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Нельзя проводить массовые мероприятия, сохраняются ограничения на посещения театров, кино и концертов.

Он сообщил также, что число новых госпитализаций в городе уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, а количество занятых коек в ковидных госпиталях на сегодня оказалось минимальным с начала апреля - менее семи тысяч. Продолжается массовая вакцинация - число москвичей, сделавших первую прививку, на этой неделе превысило четыре с половиной миллиона.

При этом мэр подчеркнул, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.

И все бы ничего, люди бы даже, наверное, поаплодировали таким мерам, но… Именно в этот же день был поставлен новый рекорд смертности от ковида по стране. Из-за этого у жителей столицы и остальной России возникло немало вопросов к Собянину.

«Занавес и антракт до выборов, осенью ждём продолжение представления!» - иронизирует читатель в комментариях к новости.

«Готовятся к выборам... Невиданные аттракционы щедрости пошли», - солидарен с ним следующий комментатор.

«Зоопарк Москва вновь штормит - из крайности в крайность», - продолжают иронизировать россияне.

«В одной новости - заболеваемость уменьшается, в другой - смертность среди больных растет. Под каждую новость решается своя задача. Отменены те бессмысленные ограничения, которые вводились ни для чего более, как для последующей демонстрации отмены», - считает москвич.

«Меры Мэра - повод не для смеха, а для пристального изучения, осмысления и запоминания», - уверен еще один житель столицы.

«Выборы, выборы на носу... Собянин, жизнь срочно налаживается?» - задает риторический вопрос мэру читатель.

«Москва - это другая Россия, у них свои законы, у нас в глубинки свои», - считает уралец.

«Благодетель ты наш, отец родной! Поклон тебе до земли за заботу сердешную! Что, выборы подпирают?» - Собяинину продолжают намекать на реальную причину ослабления ковидных ограничений.

«Не понимаю, это Собянин наврал или оперштаб о рекорде смертности? Похоже, что не договорились, как врать будут. У них судороги перед выборами информационные начались. Не знают, как Путину услужить - царю «ЕдРа», - считает житель глубинки.

«Пора ставить в Москве новый памятник - Сергей Семенович, убивающий ковид», - звучит напоследок еще один ироничный комментарий.