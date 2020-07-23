СМИ пишут о неудачном побеге чеченки, которая пыталась покинуть Россию со своей девушкой

Правозащитница Светлана Анохина не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение телеграм-канала Baza о том, что чеченка Халимат (Лима) Тарамова снова пыталась сбежать от семьи, но была настигнута родственниками на границе кавказских регионов.

Напомним, 22-летняя девушка Лима сбежала от семьи. СМИ сообщали, что ее отцом является первый замминистра ЖКХ Аюб Тарамов. После побега девушка направила в полицию видеозапись, где просит не объявлять ее в розыск по требованию полиции. Лима жаловалась на побои со стороны родственников.

Позже ее все-таки выследили с помощью чеченских и дагестанских силовиков. Полицейские выломали дверь шелтера для жертв домашнего насилия в Махачкале, где Лима находилась со своей возлюбленной Анной Маныловой.

Чеченку насильно доставили домой, а после на республиканском телевидении она появилась в платке. В присутствии мужчин семейства и омбудсмена региона она заявляла, что рада снова оказаться в семье, а все, что произошло ранее – следствие психологических проблем, с которыми она обращалась в местный ПНД.

Светлана Анохина опасается, что новость о попытке побега, которую никак не подтверждают люди, знакомые с ситуацией, может означать что, девушки нет в живых.

«Мне напомнили, что похожие кренделя уже проделывались. Когда какая-то история привлекала к себе слишком большое внимание и человека нельзя было так просто взять и "потерять", пускался слух о его побегах. Типа, раз убежал - вернули, второй - вернули, а потом третий... И типа, на этот раз не сумели перехватить, не нашли нигде и куда делся не знаем, отстаньте, сволочи, от нас, убитых горем и позором! Очень хотелось бы верить, что это не тот сценарий»

, – надеется правозащитница.

Девушка Лимы все это время рассказывает о ситуации в личном телеграм-канале. За семь часов до публикации этого материала она выложила в сторис переписку с аккаунтом Лимы, которые, по ее словам, ведут ее родственники-мужчины.