СМИ пишут о неудачном побеге чеченки, которая пыталась покинуть Россию со своей девушкой
Из-за новости о побеге чеченки от семьи правозащитники готовятся выпустить ее заранее записанное интервью
Правозащитница Светлана Анохина не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение телеграм-канала Baza о том, что чеченка Халимат (Лима) Тарамова снова пыталась сбежать от семьи, но была настигнута родственниками на границе кавказских регионов.
Напомним, 22-летняя девушка Лима сбежала от семьи. СМИ сообщали, что ее отцом является первый замминистра ЖКХ Аюб Тарамов. После побега девушка направила в полицию видеозапись, где просит не объявлять ее в розыск по требованию полиции. Лима жаловалась на побои со стороны родственников.
Позже ее все-таки выследили с помощью чеченских и дагестанских силовиков. Полицейские выломали дверь шелтера для жертв домашнего насилия в Махачкале, где Лима находилась со своей возлюбленной Анной Маныловой.
Чеченку насильно доставили домой, а после на республиканском телевидении она появилась в платке. В присутствии мужчин семейства и омбудсмена региона она заявляла, что рада снова оказаться в семье, а все, что произошло ранее – следствие психологических проблем, с которыми она обращалась в местный ПНД.
Светлана Анохина опасается, что новость о попытке побега, которую никак не подтверждают люди, знакомые с ситуацией, может означать что, девушки нет в живых.
«Мне напомнили, что похожие кренделя уже проделывались. Когда какая-то история привлекала к себе слишком большое внимание и человека нельзя было так просто взять и "потерять", пускался слух о его побегах. Типа, раз убежал - вернули, второй - вернули, а потом третий... И типа, на этот раз не сумели перехватить, не нашли нигде и куда делся не знаем, отстаньте, сволочи, от нас, убитых горем и позором! Очень хотелось бы верить, что это не тот сценарий»
, – надеется правозащитница.
Девушка Лимы все это время рассказывает о ситуации в личном телеграм-канале. За семь часов до публикации этого материала она выложила в сторис переписку с аккаунтом Лимы, которые, по ее словам, ведут ее родственники-мужчины.
В переписке авторы сообщений пишут, что Лиму от чего-то лечат. В коротком аудио слышно голос девушки, но Анна уверена, что ей ненадолго поднеси телефон, чтобы она якобы подтвердила, что это ее сообщения.
Как писал «Кавказский узел», ранее Верховный суд Чечни признал законным отказ следователя расследовать похищение девушки ее же родственниками.
Светлана Анохина и Анна Манылова пишут, что готовятся выложить полное интервью, которое девушка записала ранее по ситуации вокруг прессинга внутри семьи из-за сексуальной ориентации.
Теги: #ЛГБТ, #домашнее насилие
Рубрика: Общество