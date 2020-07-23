Оксану Пушкину просят изучить ситуацию с чеченкой, изъятой силовиками из убежища

Подруга Халимат Тарамовой Мануилова Анна записала видеообращение к депутату Госдумы Оксане Пушкиной с просьбой «провести журналистское расследование» из-за ситуации со своей возлюбленной.

Напомним, Тарамову усилиями чеченских и дагестанских силовиков увезли из шелтера (квартиры-убежища) в Махачкале и передали родственникам в Чечню.

Правозащитники утверждают, что девушка подвергалась побоям из-за сексуальной ориентации. СМИ писали, что что Халимат Тарамова может быть дочерью замминистра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова. До побега из дома Халимат записывала видеообращение к полиции с просьбой не объявлять ее в розыск, когда об этом попросят родственники.

В кризисной квартире Халимат пребывала вместе с подругой из Перми, с которой они планировали отбыть в безопасное место.

«Я был свидетелем того, как ее силой заталкивали в машину, хотя она сопротивлялась и не хотела этого. <...> Я прошу не доверять чеченским СМИ и правозащитникам, а добиться личной встречи с Халимат, чтобы она понимала, что после разговора с вами она будет в безопасности»

, – говорит в обращении к Оксане Пушкиной подруга чеченки.

Ранее грозненский телеканал выпустил видеосюжет, в котором Халимат в платке в присутствии правозащитников рассказывает, что дома ей все оказывают поддержку и она считает оскорбительными сообщения СМИ о ее причастности к ЛГБТ. Также в сюжете сообщалось, что девушка наблюдается у психиатра из-за психологических проблем.