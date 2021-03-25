Вчера, в 22:09

Москвичку будут судить по статье о хулиганстве за акцию с арбалетом на дереве

Женщина выступала против уплотнительной застройки рядом с Бабушкинским парком

Фото: скриншот

Активистка Ольга Кузьмина, ранее арестованная за неповиновение сотруднику полиции, стала фигурантом уголовного дела.

Напомним, Кузьмина залезла в Бабушкинском парке на 20-метровое дерево с арбалетом. Таким образом она выступила против строительства жилого дома рядом с парком.

Она не реагировала на требования сотрудников МЧС и полиции слезть с дерева и обещала обороняться с помощью арбалета, если на нее будут покушаться. В итоге девушку все-таки сняли с помощью пожарного спецоборудования и доставили в отдел полиции.

Сейчас Кузьминой вменяют статью о хулиганстве, передает РЕН ТВ.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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