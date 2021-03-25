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"Все проели и дворцы построили": россияне набросились на Степашина из-за "коммуналки"

Россияне в ответ на высказывания Степашина обрушили на него целый ворох неудобных вопросов и упреков

Фото: Global Look Press

Сергей Степашин

Председатель Набсовета госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин рассказал, насколько изношена коммунальная инфраструктура в России, вызвав при этом бурную реакцию со стороны россиян. 

«У нас сегодня в стране абсолютный износ соответствующей инфраструктуры на уровне 60-70%. Гнилые трубы остались еще с советских времен», – приводит слова чиновника агентство ТАСС.

Кроме того, Степашин подчеркнул, что Фонд содействия реформированию ЖКХ через свои структуры выделил 150 миллиардов рублей с целью модернизации жилищно-коммунального хозяйства. «Это и водопровод, и канализация, и очистные сооружения», – добавил он.

В целом ничего нового Сергей Владимирович не рассказал. Возможно, ненадлежащее техническое состояние отечественного коммунального хозяйства – одна из бессмертных тем в обществе, которая с разной степенью остроты поднимается во все периоды современной истории.

Единственное, что вызывает вопросы в его высказываниях – это то, чем занимаются соответствующие ведомства все это время, особенно если учитывать тот факт, что индексировать коммунальные тарифы российское правительство точно не забывает, исправно проводя соответствующие повышения дважды в год. Да и сам Степашин – человек не новый в структуре российской власти. В свое время он был и премьером, и директором ФСБ, и министром юстиции.

Не исключено, что отчасти и по этой причине россияне в ответ на высказывания Степашина обрушили на него целый ворох неудобных вопросов и упреков. Некоторые, очевидно, не рассчитывая на улучшение ситуации, просто иронизируют над высказываниями чиновника и над властями в целом.

«Это украинцы с американцами трубы ломают. Вот гады. Так Соловьëв сказал»;

«Ага, все виноваты: СССР, 90-е, 45-е, Госдеп, Украина, печенеги и т.д.»;

«Здорово. Зато коммуналка высокая и постоянно растет»;

«Пусть расскажет, куда за 30 лет все бабки ушли за коммуналку и другие траты»;

«С таким расценками все нулевое должно быть. Чем вы занимаетесь там все с 1991 года. Але. Уволить всех»;

«А куда уходит прорва денег под названием капремонт и ремонт, и содержание?»

«Хорошо питается чувак. Позитивные щёчки такие»;

«Где деньги за ЖКХ?! Все проели и дворцы построили?!» – возмущаются в комментариях пользователи социальных сетей.

"Смеяться и плакать хочется одновременно": россияне отреагировали на "рост своих доходов"
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