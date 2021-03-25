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"Наши туристы и эту гадость найдут": у россиян своя версия риска завоза лихорадки Марбург в страну

Специалисты противочумного института "Микроб" оценили риск завоза лихорадки Марбург на территорию России

Фото: Global Look Press

В понедельник Всемирная организация здравоохранения сообщила человечеству еще одну тревожную новость. Отмечается, что на территории Гвинеи был выявлен первый случай заболевания лихорадкой Марбург, которую также называют «болезнью зеленых мартышек». Об этом сообщал глава африканского филиала ВОЗ Матшидисо Моэта.

«Сейчас мы сотрудничаем с гвинейскими службами здравоохранения с целью принятия оперативных мер реагирования», – подчеркнул Мэти. В том же сообщении ВОЗ напоминает, что геморрагическая лихорадка Марбург имеет общий вирус с широко известной лихорадкой Эбола, однако показатели смертности при ней еще выше. Так, гвинейский пациент, у которого выявили это заболевание, скончался.

Примечательно, что с января по июнь на юге Гвинеи, где и был выявлен этот случай, зафиксировали вспышку лихорадки Эбола, однако ни одного случая заражением «болезнью зеленых мартышек» здесь прежде не выявляли. Ранее это заболевание обнаруживалось в Анголе, Кении, Уганде, ДР Конго и ЮАР.

В связи с этими тревожными новостями появились и опасения дальнейшего распространения заболевания в других странах, однако эксперты успокаивают. Так, специалисты противочумного института «Микроб» назвали риск завоза лихорадки Марбург на территорию России незначительным.

«Риск распространения на глобальном уровне, равно как и риск проникновения этой инфекции в Россию крайне низок», – приводит сообщение института агентство ТАСС.

Кроме того, в «Микробе» подчеркнули, что в России прежде не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного геморрагической лихорадкой Марбург.

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Теги: #Эбола

Рубрика: Общество

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