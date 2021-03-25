В Китае на фоне новой волны COVID-19 уволены около 30 высокопоставленных чиновников

В Китае за неудовлетворительное качество работы по предотвращению распространения коронавируса к ответственности привечены более 30 чиновников.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ, уволены вице-мэры ряда городов, главы городских округов и местных комитетов здравоохранения, а также руководители медицинских учреждений.

Согласно официальным данным, накануне, 8 августа, в стране было зарегистрировано 125 новых случаев COVID-19, из этого числа 94 заразились на территории КНР.

Сообщается, что новая вспышка коронавируса в Китае началась в июле этого года. Пока властям не удается остановить распространение инфекции.