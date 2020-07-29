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"Он что, белены объелся?" Ганапольский о предложении Рогозина расстреливать за хищения в сфере ОПК

Журналист Матвей Ганапольский прокомментировал недавнее высказывание главы "Роскосмоса"

Фото: Global Look Press

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выступил с предложением «расстреливать» за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, те, кто занимается коррупцией в ОПК, фактически воруют «у обороны, а значит, у безопасности страны». И это, убежден Дмитрий Олегович, вполне можно расценивать как «потворство агрессору». Именно по этой причине наказание за коррупцию в ОПК должно быть жестче, «вплоть до расстрелов». Об этом глава «Роскосмоса» рассказал в беседе с Владимиром Соловьевым на его авторском YouTube-канале.

«Я еще когда работал в Госдуме, публично говорил, что, как мне кажется, коррупция в ОПК должна наказываться расстрелом, а не сроками. Ведь в этом случае речь идет не просто о преступлениях, связанных с хищением государственной собственности, тут воруют у обороны, у безопасности России. Это потворство агрессору, потворство ослаблению страны, чтобы она не смогла защищать своих граждан. Потому что хищения в сфере, которая связана с обороноспособностью страны – это предательство», – подчеркнул он.

Упоминать о том, что в России сегодня действует мораторий на смертную казнь, чиновник не стал. Зато в качестве примера привел до сих пор строящийся космодром «Восточный», который получил широкую известность как раз благодаря громким коррупционным скандалам. Причем ситуацию с этим проектом Рогозин оценивает позитивно, отмечая, что у в следующем году будет готова вторая очередь для запуска ракет «Ангара».

Сложно сказать, чем именно руководствовался Дмитрий Олегович, возглавляющий отрасль, в которой скандалы с многомиллионными хищениями не редкость. Ему, к примеру, можно указать на то, что он возглавляет «Роскосмос» с середины 2018 года. При этом в конце 2019 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что в ходе строительства «Восточного» было похищено в общей сложности 11 миллиардов рублей. А в июне этого года, то есть спустя более чем три года после назначения Рогозина руководителем отрасли, СМИ сообщали о выявлении новых многомиллионных махинаций при строительстве космодрома.

В общем, оценить парадоксальность ситуации и высказываний главы отечественной космической программы довольно сложно. На ум приходят только две фразы: «пчелы против меда» и классическое «это другое». Проще говоря, иной чиновник заявлять подобное при столь серьезных проблемах в своей отрасли как минимум постеснялся бы. Зато российский журналист и общественник Матвей Ганапольский, комментируя эти высказывания Рогозина, сдерживаться не стал, впрочем, ему и незачем.

«Чья бы корова мычала, какая смертная казнь? Он там что, белены объелся? Это человек, у которого модуль (российский модуль «Наука», недавно отправленный к МКС – прим. ред.) крутится вокруг себя и из него гайки вылетают? Кто там чего ворует?» – эмоционально отреагировал Ганапольский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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