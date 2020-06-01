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ВОЗ призвала отменить обязательную вакцинацию для поездок за рубеж

Основанием для этого является неравный доступ в мире к вакцинам от коронавируса

Фото: Global Look Press

Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательным условием для поездок за рубеж, потому что она приводит к дискриминации людей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич на брифинге в Женеве. 

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», – отметил Яшаревич.

По его словам, основанием для такой позиции является неравный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире. Яшаревич подчеркнул, что не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении людей, у которых нет доступа к препаратам. 

При этом он добавил, что ВОЗ поддерживает введение цифровой сертификации вакцин и работает над технологическими решениями, касающимися взаимодействия между сертификатами, которые уже используются. 

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что во всем мире необходимо ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября текущего года. Свое предложение он объяснил фактом глобального неравенства обитателей планеты в доступе к вакцинам от COVID-19. Предполагается, что более развитые страны должны оказать помощь там, где есть проблемы с доступностью прививок, а не проводить дополнительную иммунизацию. Однако США и Россия выступили против предложения ВОЗ. 

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