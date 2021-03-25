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"Подозрительно": россияне заподозрили неладное в побеге убийцы "колбасного короля" из ИВС

В столичном регионе активно ведется поиск преступников, сбежавших из изолятора временного содержания

Фото: Global Look Press

Этим утром стало известно, что из изолятора временного содержания в Московской области совершили побег пятеро подсудимых.

Такие данные приводятся в сообщении региональной прокуратуры. Предварительно сообщается, что для побега из ИВС злоумышленники воспользовались гаечным ключом – предметом, которым им запрещено владеть в подобных учреждениях. С его помощью заключенные открутили замки. Примечательно, что в числе беглецов значится имя Александра Мавриди, которого обвиняют в убийстве крупного бизнесмена Владимира Маругова. Пресса называет убитого предпринимателя «колбасным королем», поскольку он владел сразу несколькими заводами по производству колбасы.

Маругов был застрелен в собственной бане из арбалета еще в ноябре минувшего года. Следователи считают, что злоумышленники ворвались в его дом, связали супругу и вымогали деньги. В какой-то момент женщине удалось вырваться и сбежать, после чего она вызвала полицию. Однако прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили бизнесмена уже мертвым.

Спустя какое-то время был найден и задержан уроженец одной из республик Средней Азии Александр Мавриди, подозреваемый в совершении этого преступления. Более того, мужчину также подозревают в мошенничестве с жильем одиноких стариков, поскольку во время обыска в его квартире был найден пожилой мужчина, который был прикован наручниками к кровати.

Сейчас в столичном регионе активно ведется поиск беглых преступников. Тем временем в социальных сетях россияне устроили довольно бурную дискуссию по поводу этого побега. Многие сравнивают произошедшее с сюжетом фильма «Побег из Шоушенка», другие проводят параллели с советской лентой «Джентльмены удачи», однако большая часть комментирующих задаются вполне резонным вопросом о том, откуда у заключенных взялся инструмент, которым они проторили себе путь на свободу. Кроме того, общий тон комментариев выглядит как очевидное недоверие граждан к полиции, поскольку большинство считает, что совершить такой дерзкий побед без посторонней помощи нельзя.

 «Как можно сбежать без чьей-то помощи?»;

«Что за идиотский замок, который можно открыть гаечным ключом?»;

«Должностных лиц, сотрудников показательно судить. Что за тюрьмы у нас, то зеки бегут, то выходят и совершают снова, чтобы туда вернуться»;

«А откуда у них гаечный ключ?»;

 «Как-то все это подозрительно...»;

«Просто так не сбегают. Пусть СК ищет крысу среди должностных лиц», – пишут граждане. 

Рубрика: Общество

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