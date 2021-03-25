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Глава Роспотребнадзора напомнила, когда нужно носить маску на улице

Россияне, которые отдыхают на улицах, должны носить маски только в том случае, если там проходит массовое мероприятие

Фото: Дмитрий Мальтера

Носить медицинские маски на улице необходимо, только когда там проходят массовые мероприятия, в других случаях это требование не обязательное и распространяется только на закрытые помещения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». 

«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», – цитирует Попову ТАСС

Ранее Минздрав России сообщил о том, что в России от коронавируса привилось 37 миллионов граждан. 

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