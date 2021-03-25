Вильфанд рассказал, когда в Москву придет синоптическая осень

Лето подходит к своему финалу, и синоптическая осень в столице начнется уже в двадцатых числах августа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик, существуют естественные синоптические сезоны, которые связаны с изменением циркуляции атмосферы и различием температурных режимов океанов и континентов.

«Средняя дата начала осени – это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа», – пояснил Вильфанд.

Он также отметил, что эта дата может сдвигаться на 10 дней, а иногда на две недели.

«В среднем естественная синоптическая осень длится до 15 октября. После 15 числа начинается сезон с очень красивым названием "предзимье"», – отметил метеоролог.