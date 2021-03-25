Московскую карту "Тройка" запустят в Ростовской области в тестовом режиме

Транспортная карта «Тройка» начнет вводиться в автобусах и троллейбусах Ростовской области — метро в регионе нет. Пока процедура проводится в порядке эксперимента. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Как поясняет глава столичного дептранса Максим Ликсутов, нововведение позволит москвичам, прибывающим в регион, не задумываться над тем, как оплачивать общественный транспорт, а использовать привычную карту «Тройка», которая уже много лет действует в столице. Кроме того, местные жители также потенциально смогут воспользоваться встроенной в карту программой лояльности и другими возможностями.

Сейчас в большинстве автобусов Ростова-на-Дону введена оплата проезда по обычной банковской карте.

В пресс-службе дептранса отмечают, что «Тройку» также планируют запускать и в других регионах. К примеру, в Батайске, Сальске и Таганроге тестирование системы начнется уже в августе этого года. «Жителям [Ростовской] области передадут 500 проездных, которые они протестируют в автобусах и троллейбусах», — говорится в релизе (цитата по агентству «Москва»).