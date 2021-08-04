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Ростовская область ввела жесткие ограничения для непривитых. Вакцинироваться там сложно

Глава Ростовской области запретил непривитым ходить в кафе и спортзалы. При этом первую дозу вакцины в Ростове не найти

Фото: Global Look Press

Ростов-на-Дону

С сегодняшнего дня, 4 августа, во многие заведения в Ростовской области можно попасть исключительно после предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса. Это следует из распоряжения губернатора субъекта Василия Голубева. Власти говорят, что Роспотребнадзор требовал ввести полный локдаун из-за высокого уровня заражения, при этом, по информации СМИ, сделать прививку в регионе затруднительно: нигде нет первой дозы.

Из опубликованного властями документа следует, что сертификаты стали обязательными для прохода в заведения общепита, включая летние веранды, спортклубы, многофункциональные центры, в отделения почты, в банки или госструктуры. Фудкорты работают только на вынос. Заменить сертификат может свежий отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном недавно ковиде.

Кроме того, власти ограничивают заполняемость кафе и культурных заведений 30% от общего числа мест. Концерты без сидячих мест запрещены, закрыты крытые сауны, бани, бассейны и аквапарки.

В регионе уже больше недели наблюдается увеличение заболеваемости: более 400 новых случаев в сутки выявляют ежедневно. При этом, как пишет Znak.com, их журналист не смог сделать себе прививку первым компонентом любой вакцины ни в одном из трех пунктов вакцинации — препарата просто не оказалось в наличии, а за вторым уколом скопились большие очереди. На невозможность привиться жалуются и жители в соцсетях. В медицинских учреждениях на вопросы журналистов не отвечают.

Фото: Скриншот
Статистика Роспотребнадзора по Ростовской области
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