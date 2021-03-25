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Число заболевших коронавирусом за сутки в России снова превысило 23 тысячи

В Москве за последние 24 часа выявлено 3227 новых случаев заражения, скончались 68 пациентов

Фото: Дмитрий Мальтера

В России за последние сутки выявлено 23 120 случаев заболевания коронавирусом и 794 летальных исходов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. 

Два дня подряд в России фиксировали меньше 23 тысяч случаев заражения, но этот показатель снова вырос.

Как отмечается, 8,7% из заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки 20 370 человек. 

В Москве за сутки было выявлено 3227 новых случаев заражения, госпитализирован 901 человек, скончались 68 пациентов, выздоровели 4 477. В тяжелом состоянии находятся 428 человек. 

Высокий прирост новых заболевших остается в Санкт-Петербурге (1911), в Московской области (1287), в Нижегородской области (552) и в Свердловской области (515 человек). 

За весь период пандемии в России выявлено 6 379 904 случая заболевания, зафиксировано 162 509 летальных исходов, выздоровели 5 700 212 человека. 

Ранее замминистра здравоохранения Олег Гриднев сообщил, что от коронавируса в России вакцинировано 37 миллионов человек.

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