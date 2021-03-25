Гидрометцентр назвал регионы, в которых ожидается аномальная жара до конца недели

В южных регионах страны ожидается аномальная жара в +43 градуса, в приморских городах температура поднимется до +35 градусов. Такие экстремальные температуры продержатся до конца недели. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра, сильнее всего воздух раскалится в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях и на юге Ставрополья.

«На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До 43 градусов в Волгоградской области, в Ростовской области тоже до 43 градусов, как и на юге Ставрополья», – пояснил Вильфанд.

По его словам, на юге ожидается очень жаркая погода, и даже сглаживающее влияние моря не опустит температуру воздуха в прибрежных городах ниже 30 градусов.

«До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление. Отдыхающие едут за теплом, а там на самом деле жара... Даже на Черноморском побережье до 35 градусов и в районе Сочи тоже. В Симферополе 30-37 градусов, в Севастополе 30-35 градусов», – отметил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд рассказал Sobesednik.ru, что в августе будет в целом комфортная погода, в каких-то районах засушливо, а где-то дождливо.