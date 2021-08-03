"Не надо нас расстреливать": россияне высмеяли обещание Кудрина снизить бедность в два раза

Российское правительство работает над мерами социальной поддержки, которые могли бы снизить уровень бедности в России в два раза. Об этом рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в беседе с журналистами агентства РБК.

По мнению председателя СП РФ, важнейшую роль в этом процессе должна сыграть многофакторная модель нуждаемости, в рамках которой подразумевается, что если человек обеспечен имуществом – владеет второй машиной и второй квартирой, – он ограничен в получении социальных выплат.

«С учетом данного ограничения мы сразу выходим на снижение бедности более чем в два раза. В правительстве на самом деле работают над этой историей», – добавил Кудрин.

Также он подчеркнул, что в минувшем году за чертой бедности жили 12,1% россиян, или свыше 17 миллионов человек, причем большая их часть – это семьи с детьми. Более того, глава СП назвал наиболее эффективным инструментом борьбы с бедностью адресные выплаты семьям, в которых воспитываются дети в возрасте 3-7 лет. По мнению Кудрина, точно такой же подход должен применяться в том числе для соцподдержки нуждающихся граждан в более старшем возрасте.

«Однако самое важное заключается в том, что это совершенно разумные и вполне посильные для государства цифры. По большому счету это несколько сотен миллиардов рублей, которые помогут снизить уровень бедности примерно вдвое. Я не хотел бы раскрывать все карты, пусть этим занимается правительство. Но у Кабмина есть своя модель, и она выглядит вполне разумной», – подытожил Кудрин.

Примечательно, что россияне в социальных сетях довольно бурно отреагировали на слова Кудрина о борьбе с бедностью в стране. Многие из них сразу же напомнили главе Счетной палаты, что подобные заявления он делает уже не в первый раз, однако дальше пустых слов дело никогда не движется. Нашлись и те, кто заподозрил, что власти снова собираются «распилить» сотни миллиардов на условную борьбу с бедностью, в рамках которой деньги получит лишь ограниченный круг лиц. Другие, и вовсе, откровенно иронизируют и просят «не расстреливать их», намекая на то, что российское правительство способно сократить численность бедных россиян только таким способом.

«Эти клоуны уже 31 год нам сказки рассказывают про будущее снижение бедности и мины Ильича в их штанах, только пока бедных все больше и больше, доходы у населения падают, цены на все рванули в космос»;

«Бедности кого именно, не уточнил? Миллера с Сечиным и Ротенбергами?»;

«Когда власти перестанут грабить свой народ, тогда и бедность отступит»;

«Интересно, сколько они в этот раз потратят миллиардов на борьбу с бедностью»;

«Где-то я уже видел похожую новость. Ах да, 2 года назад некий Кудрин обещал снизить бедность на 30-40%»;

«Старая песня, где ни слова о казнокрадах и чиновниках, всяких бездельниках, пожирающих бюджет в таком объёме, что людям остаются крохи. Впрочем, и эти крохи они тоже готовы прибрать к рукам, поднимая цены на всё»;

«Будем скидываться по номеру СМС на борьбу с бедными?»;

«Есть ощущение, что подобная тема уже не раз озвучивалась после Крымнаш»;

«Это все одна группировка. Путин, Кудрин, Медведев и другие, только кто у них хозяин – это большой вопрос»;

«Они уже 20 лет готовят эти меры»;

«Такое впечатление, что все эти годы правительство борется со своей бедностью, а народу даёт подачки, чтоб существовали»;

«Борьба с бедностью идёт полным ходом: народ нищает, цены растут на всё, пенсии нищенские. Спасибо партии родной»;

«Уже 21 год "прорывы". А еще "рывки без раскачки". Не надо больше»;

«Звучит угрожающе, прям не знаешь, что думать!»;

«Не надо нас расстреливать...», – пишут граждане в социальных сетях.