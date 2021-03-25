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"Марсианские хроники": Скурлатов отреагировал на пожары и "красное солнце" в Якутии

По мнению соучредителя Нацфонда развития регионов РФ и главы коалиции "Третья Сила", в Якутии нужно вводить режим ЧП

Фото: Global Look Press

Лесные пожары в Якутии, те самые, о которых так неохотно сообщают федеральные СМИ, если вообще сообщают, похоже переходят на новый уровень и обретают действительно угрожающий масштаб. Особенно впечатляют фото и видеоматериалы, которые публикуют в социальных сетях местные жители. На них видно, что дым от пожарищ полностью заволок небо, скрыв за собой солнце. В селе Кобяй солнца уже не видно даже днем, а с неба на головы местных жителей обильно падает пепел. По словам местных, они еще ни разу в жизни не видели ничего подобного.

Картина, которую рисует сознание при просмотре кадров из Якутии, сама по себе выглядит удручающе. Причем, никто не гарантирует, что фантазия встревоженного человека раздувает масштаб проблемы, не исключено, что нечто подобное многим сложно даже представить. И все это происходит на фоне многочисленных заявлений местных чиновников о том, что они не нуждаются в сторонней помощи (ранее местные жители обратились с соответствующей просьбой к известному голливудскому актеру Леонардо ди Каприо), и что панику в соцсетях по поводу пожаров в регионе разводят пользователи, пишущие с украинских IP-адресов.

Впрочем, это не только якутский чиновничий тренд, ведь на федеральном уровне проблема в последние недели практически не освещалась, упоминаясь лишь вскользь. Все это заставляет экспертов в очередной раз упрекать власти в недостаточном внимании к внутренним проблемам. К примеру, как отметил недавно соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила», в Якутии пора вводить режим ЧП, но вместо этого крупные СМИ молчат, а техника, которая могла бы помочь с тушением пожаров, отправлена в Турцию.

«В Якутске нужно объявлять чрезвычайное положение из-за пожаров. Уже которую неделю выгорают местные леса. Уничтожено несколько миллионов гектар, однако федеральные СМИ все равно молчат. Вместо этого они смакуют по телевизору новости Олимпийских игр и пожары в Турции. Это полный песец.

Красное солнце. Прямо какие-то марсианские хроники. […] Дым от этих пожарищ дошел уже до Аляски. В Китае российские пожары уже на первых полосах крупных СМИ, и только российское руководство гордо хранит молчание», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале. 

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