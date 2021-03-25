ФБК* оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагент" на сервисе по поиску дел в ЕСПЧ

Фонд борьбы с коррупцией оштрафовали на полмиллиона рублей.

Соответствующее решение вынес Симоновский суд Москвы, передает «Интерфакс».

Уточняется, что штраф назначен за отсутствие маркировки «иноагент» на сервисе по поиску дел в ЕСПЧ. Cуд увидел в этом нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 КоАП).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь признали виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией)