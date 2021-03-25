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В России за сутки выявили более 23 тысяч новых заболевших коронавирусом

За минувшие 24 часа в стране полностью выздоровели 14 893 человека, погибло от заболевания 785 пациентов

Фото: Дмитрий Мальтера

В России за последние сутки выявлено 23 508 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. 

За сутки в стране полностью выздоровели 14 893 человека. Зафиксировано 785 смертей. 

В Москве за 24 часа появилось 3 330 новых больных COVID-19. Были госпитализированы 758 человек, скончались 75 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 484 человека.

Выздоровел после прохождения лечения от коронавируса 2 881 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, увеличилось до 1 366 386.

Высокий прирост заболевших остается в Санкт-Петербурге (1914), в Московской области (1596), в Нижегородской области (541), в Свердловской области (527 человек). 

За все время пандемии в России выявлено 6 312 185 случаев заболеваний, 160 137 летальных исходов, выздоровели 5 640 783 человека.

Ранее в США заявили, что большинство доказательств подтверждают версию, согласно которой вирус SARS-CoV-2 просочился из китайского исследовательского центра в Ухане. Об этом сообщается в отчете главного республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майка МакКола. В нем говорится о «достаточных доказательствах» того, что ученые Уханьского института вирусологии (WIV) при поддержке американских экспертов и средств, выделенных правительствами Китая и США, работали над модификацией коронавирусов и что вирус действительно просочился из WIV до 12 сентября 2019 года.

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