Сегодня, в 8:59

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

В понедельник, 2 августа, также ожидается ветер с порывами до 17 м/с, местами возможна гроза

Фото: Дмитрий Мальтера

«Оранжевый» уровень объявлен сегодня в столице, сообщает Гидрометцентр России

Это значит, что погода опасна и есть вероятность стихийных бедствий. 

Как говорится в прогнозе, 2 августа ожидается очень высокая температура, местами до +30 градусов. Предупреждение действует с 11 до 18 часов. 

Сегодня также ожидается ветер с порывами до 17 м/с, возможна гроза. 

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Как рассказал Sobesednik.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в августе на всей территории страны ожидается около и выше нормы. По его словам, пока нет ни одного региона, где бы специалисты Росгидромета прогнозировали класс температуры ниже нормы. Наиболее жаркая погода ожидается на европейской части, за исключением Северо-Западного федерального округа. Теплее нормы также будет, вероятно, на севере Красноярского края и южнее (Иркутская и Амурская области, Бурятия, Забайкалье, южная половина Якутии, весь Приморский край и юг Хабаровского края).

Дефицит осадков прогнозируется на юге европейской территории России и на Южном Урале, на юге азиатской части страны это юг Сибирского федерального округа, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, а также самые густонаселенные регионы азиатской части страны – юг Красноярского края, Иркутская область.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 6 часов назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 5 дней назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 6 дней назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 6 дней назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Недвижимость 31 минуту назад

Мэрия Москвы считает Навального фактором, влияющим на стоимость недвижимости

Политика 1 час назад

"Согласованных митингов" больше не будет: МВД ужесточило требования к организации акций

Общество 1 час назад

Муж бегуньи Тимановской уехал из Беларуси на Украину

Общество 1 час назад

"Менять путевки не хотят": турагент рассказала, что происходит на задымленных курортах Турции

Общество 2 часа назад

В России за сутки выявили более 23 тысяч новых заболевших коронавирусом

Политика 2 часа назад

США вернули Ираку 17 тысяч артефактов, украденных в результате свержения Хусейна

Политика 2 часа назад

Тимановская просит политического убежища в Польше. В Евросоюзе обсуждают этот вопрос

Общество 3 часа назад

В США заявили о доказательствах происхождения COVID-19 в лаборатории в Ухане

Общество 3 часа назад

СК проверяет, был ли "орский маньяк" в Москве. Он №1 в списке "Интерпола"

Политика 3 часа назад

Экс-директор "Левада-центра"*: Политическое поле перед выборами выжжено

Общество 5 часов назад

Главное к утру 2 августа: МОК призвал Минск к ответу, новая система ФНС, россиян отучили от политики

Общество 6 часов назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Здоровье и дом 6 часов назад

Ученый назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

Общество 6 часов назад

Роман Вильфанд: В августе будет в целом комфортная погода, но где-то засушливо, а где-то дождливо

Политика 6 часов назад

Тихановская вступилась за Тимановскую: "Спортсмены – это гордость страны, а не собственность режима"

Общество 19 часов назад

Новости к вечеру 1 августа: Допинговые, краснокнижные и предвыборные баталии

Общество 19 часов назад

"Еще до пандемии люди умирали от ковид, но все молчали": в сети обсуждают заявление, что вирус появился еще в 2013 году

Общество 20 часов назад

В думском эко-комитете опровергли интерпретации закона о краснокнижных животных

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика