В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

«Оранжевый» уровень объявлен сегодня в столице, сообщает Гидрометцентр России.

Это значит, что погода опасна и есть вероятность стихийных бедствий.

Как говорится в прогнозе, 2 августа ожидается очень высокая температура, местами до +30 градусов. Предупреждение действует с 11 до 18 часов.

Сегодня также ожидается ветер с порывами до 17 м/с, возможна гроза.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Как рассказал Sobesednik.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в августе на всей территории страны ожидается около и выше нормы. По его словам, пока нет ни одного региона, где бы специалисты Росгидромета прогнозировали класс температуры ниже нормы. Наиболее жаркая погода ожидается на европейской части, за исключением Северо-Западного федерального округа. Теплее нормы также будет, вероятно, на севере Красноярского края и южнее (Иркутская и Амурская области, Бурятия, Забайкалье, южная половина Якутии, весь Приморский край и юг Хабаровского края).

Дефицит осадков прогнозируется на юге европейской территории России и на Южном Урале, на юге азиатской части страны это юг Сибирского федерального округа, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, а также самые густонаселенные регионы азиатской части страны – юг Красноярского края, Иркутская область.