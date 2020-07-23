В Чечне женщина истязала детей пасынка с помощью капель для носа

В Чечне арестована 53-летняя местная жительница. Ее подозревают в истязании двух малолетних детей в возрасте 4 и 3 лет, сообщает республиканское управление СКР.

Установлено, что женщина неоднократно применяла насилие по отношению к малолетним детям своего пасынка, пока их мать отсутствовала дома. Вместе с тем она не менее трех раз давала детям пить лекарственный препарат для назального применения. Она знала, что его передозировка и неправильное применение в отношении детей может навредить здоровью.

Подозреваемая призналась, что обращалась подобным образом с детьми нарочно из-за неприязни к пасынку. Против нее возбуждено уголовное дело по статье об истязании. В том числе в рамках дела назначена психолого-психиатрическая экспертиза.