В России выявлено почти 24 тысячи случаев заболеваний коронавирусом

В России за сутки выявлено 23 807 новых заболевших коронавирусом и заргистрировано 792 летальных исхода. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В Москве за последние 24 часа выявлено 3514 заболевших. Госпитализированы 918 человек, скончались 73 пациента. В тяжелом состоянии находятся 482 человека.

Выздоровели после лечения 4 159 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 360 030.

Высокий прирост заболевших остается в Санкт-Петербурге (1915), в Московской области (1592), в Нижегородской области (539), в Свердловской области (512 человек).

За весь период пандемии в России выявлено 6 265 873 случая коронавируса, зафиксировано 158 563 летальных исхода, выздоровели 5 608 619 человек.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что мнение о том, что можно заразиться коронавирусом из-за прививки, является «спекуляцией антиваксеров». Как рассказал медик, полноценно вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента вакцины, но после первой прививки люди расслабляются и подвергают себя опасности, несмотря на то, что их иммунитет еще не успел сформироваться.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», – считает Проценко.