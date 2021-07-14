"Спасибо Путину за голодных пенсионеров": россияне высказались в адрес президента

«В первой половине 2021 года зафиксировано снижение размера средней пенсии в реальном выражении», – говорится в новом отчёте Росстата.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на то, что в январе 2021 года по этому показателю был зафиксирован рост на 0,4% в сравнении с прошлым годом, то уже в феврале началось его снижение на 0,1%. В марте падение усилилось до 0,2%, в апреле составило 0,1%, а в мае и июне 2021 года было самым большим – 0,5% и 0,8% соответственно. При этом средний размер пенсии россиян в номинальном выражении в сравнении с тем же периодом 2020 года вырос на 5,6%.

После таких данных впору напомнить российским властям об их риторике, которой они придерживались в течение всего 2018 года, обещая пенсионерам едва ли не беспрецедентный рост пенсионных выплат в обмен на соглашательство с пенсионной реформой и повышение пенсионного возраста.

Кроме того, не стоит забывать и о ежегодных разговорах власть имущих, которые записывают себе в актив повышение пенсий на уровень не ниже инфляции. Как свидетельствуют данные Росстата, инфляция всё-таки обгоняет темпы роста пенсионных выплат в номинальном выражении.