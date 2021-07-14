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"Спасибо Путину за голодных пенсионеров": россияне высказались в адрес президента

В первой половине текущего года, по данным Росстата реальный размер пенсий россиян снизился

Фото: Никодай Гингазов/Global Look Press

«В первой половине 2021 года зафиксировано снижение размера средней пенсии в реальном выражении», – говорится в новом отчёте Росстата.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на то, что в январе 2021 года по этому показателю был зафиксирован рост на 0,4% в сравнении с прошлым годом, то уже в феврале началось его снижение на 0,1%. В марте падение усилилось до 0,2%, в апреле составило 0,1%, а в мае и июне 2021 года было самым большим – 0,5% и 0,8% соответственно. При этом средний размер пенсии россиян в номинальном выражении в сравнении с тем же периодом 2020 года вырос на 5,6%.

После таких данных впору напомнить российским властям об их риторике, которой они придерживались в течение всего 2018 года, обещая пенсионерам едва ли не беспрецедентный рост пенсионных выплат в обмен на соглашательство с пенсионной реформой и повышение пенсионного возраста.

Кроме того, не стоит забывать и о ежегодных разговорах власть имущих, которые записывают себе в актив повышение пенсий на уровень не ниже инфляции. Как свидетельствуют данные Росстата, инфляция всё-таки обгоняет темпы роста пенсионных выплат в номинальном выражении.

"Смеяться и плакать хочется одновременно": россияне отреагировали на "рост своих доходов"

Примечательно, что россияне в социальных сетях не стали вдаваться в исторические экскурсы к 2018 году и сложную экономическую терминологию, а просто высказали властям, всё, что они думают о них. Особенно досталось главе государства.

«Зато Путин подписал указ выплачивать пенсии таджикам. На очереди узбеки и киргизы».

«У людей и так пенсия 10 000 тысяч рублей куда ещё ниже?»

«Стабильность от Путина».

«Так они же обещали возраст пенсионный поднять, и пенсия сказали увеличится».

«Власть капитала уничтожает народы России, сколько ещё это терпеть?»

«В стране, где золото, платина, нефть и газ».

«Чувствую с такими темпами пенсию в конечном итоге просто отменят».

«Спасибо Путину за голодных пенсионеров», – возмущаются граждане в комментариях.

Теги: #Пенсии

Рубрика: Общество

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