В четверг, в 10:57

Росстат: Реальный размер пенсий россиян за год упал на 0,5%

Несмотря на рост номинального размера пенсий, с учетом инфляции реально пенсии россиян за год упали

Фото: Global Look Press

Согласно данным Росстата, россияне в реальном выражении в мае 2021 года стали получать пенсии ниже, чем в мае 2020-го. Падение составило сразу 0,5%, несмотря на то что номинальный размер пенсионных выплат в России за это время вырос на 5,5%.

Для сравнения, в мае 2020 года рост реального размера пенсий (по сравнению с тем же месяцем 2019-го) составлял 2,8%. 

Средний же реальный размер пенсий за январь-май этого года снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,1%. При этом номинальный их размер увеличился на 5,6%.

Столь значительный разрыв между реальной и номинальной пенсиями можно объяснить рекордным показателем инфляции. По данным Центробанка, в мае годовая инфляция составляла 6%, а уже к июню она выросла до 6,5%. В 2021 году регулятор прогнозирует инфляцию в 5,7-6,2%, что значительно превышает страндартные 4%, к которым стремится ЦБ.

Сейчас средний размер пенсии в стране составляет 15 тысяч 806 рублей. 

Теги: #Пенсии

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Общество 2 дня назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 4 дня назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 4 дня назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 7 минут назад

В России выявлено почти 24 тысячи случаев заболеваний коронавирусом

Общество 49 минут назад

В России шантажируют граждан, купивших поддельные сертификаты о вакцинации

Общество 1 час назад

На Филевской линии метро начали внедрять систему оплаты проезда через распознавание лиц

Общество 1 час назад

Проценко назвали "Доктором Менгеле" после его слов о том, что от прививки нельзя заболеть

Происшествия 2 часа назад

В Турции сняли на видео падающий небесный объект, похожий на метеорит

Политика 3 часа назад

Главное к 31 июля: Мединский защитит историю, "Яблоку" приписали чужие "заслуги", Крым наводнен

Общество 4 часа назад

В Москве сегодня будет солнечно, около 28 градусов, ночью похолодает до плюс 14

Общество 14 часов назад

"Никто кроме семьи не знал о болезни": сестра Фриске заподозрила Шепелева во лжи

Общество 15 часов назад

"Противно на него смотреть": россияне не поверили оправданиям мужа Скабеевой о недвижимости

Политика 15 часов назад

"Дело явно не в вирусе": Гращенков о решении Собянина отменить перчаточный режим

Политика 15 часов назад

"Без ЕСПЧ, похоже, не обойдется": в сети обсуждают жалобу КПРФ в защиту Грудинина

Общество 15 часов назад

"Как во времена СССР со жвачкой": журналист оценил допуск зарубежной вакцины в Россию

Политика 15 часов назад

"Позовет российскую армию для защиты себя от белорусского народа?": В сети обсуждают заявления Лукашенко

Политика 16 часов назад

"Киксует и ёрзает на заднице": Ройзман высмеял оправдания Попова о недвижимости на сотни миллионов

Общество 17 часов назад

Что случилось сегодня: полицейский признался в убийстве школьницы, мать актера провела 10 дней с трупом, взрыв на химзаводе, золотые медали на олимпиаде

Общество 17 часов назад

Шутник-озорник купидон Жириновский предложил создать вагоны для знакомства одиноких россиян

Общество 18 часов назад

"Мурашко, породистые щенки стоят дороже": в сети в бешенстве от того, во сколько оценил смерть от вакцинации глава Минздрава

Общество 19 часов назад

Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать "Навальный live" и личный канал Соболь

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика