Росстат: Реальный размер пенсий россиян за год упал на 0,5%

Согласно данным Росстата, россияне в реальном выражении в мае 2021 года стали получать пенсии ниже, чем в мае 2020-го. Падение составило сразу 0,5%, несмотря на то что номинальный размер пенсионных выплат в России за это время вырос на 5,5%.

Для сравнения, в мае 2020 года рост реального размера пенсий (по сравнению с тем же месяцем 2019-го) составлял 2,8%.

Средний же реальный размер пенсий за январь-май этого года снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,1%. При этом номинальный их размер увеличился на 5,6%.