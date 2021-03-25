Росстат: Реальный размер пенсий россиян за год упал на 0,5%
Несмотря на рост номинального размера пенсий, с учетом инфляции реально пенсии россиян за год упали
Согласно данным Росстата, россияне в реальном выражении в мае 2021 года стали получать пенсии ниже, чем в мае 2020-го. Падение составило сразу 0,5%, несмотря на то что номинальный размер пенсионных выплат в России за это время вырос на 5,5%.
Для сравнения, в мае 2020 года рост реального размера пенсий (по сравнению с тем же месяцем 2019-го) составлял 2,8%.
Средний же реальный размер пенсий за январь-май этого года снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,1%. При этом номинальный их размер увеличился на 5,6%.
Столь значительный разрыв между реальной и номинальной пенсиями можно объяснить рекордным показателем инфляции. По данным Центробанка, в мае годовая инфляция составляла 6%, а уже к июню она выросла до 6,5%. В 2021 году регулятор прогнозирует инфляцию в 5,7-6,2%, что значительно превышает страндартные 4%, к которым стремится ЦБ.
Сейчас средний размер пенсии в стране составляет 15 тысяч 806 рублей.