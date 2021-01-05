Участвовавших в массовых драках мигрантов вышлют из страны с запретом на въезд

Министерство внутренних дел намерено выдворить из России иностранцев, который принимали участие в массовых драках в разных регионах страны. В ведомстве отмечают, что в последнее время подобные инциденты стали происходить чаще, чем обычно. Нарушителей намерены депортировать из страны, лишая права вернуться.

«Столкновения [мигрантов] наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в пресс-релизе МВД, на который ссылается ТАСС.

Отмечается, что одной из наиболее массовых драг стал громкий случай недалеко от столичного метро «Кузьминки», где сразились до 200 человек. В министерстве отчитались, что всего суд в итоге арестовал 45 участников побоища, отправив их отбывать наказание в виде 15 суток лишения свободы в СИЗО. Они будут высланы из страны, как и другие 103 мигранта, участвовавших в драках. Всем им будет запрещен въезд в Россию.